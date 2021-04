«Farmen»-fest i Finnmark endte med koronaforelegg

innenriks

Festen fant sted i idrettslagets klubbhus i Porsanger 27. februar. På tidspunktet var det kun tillatt å arrangere private innendørsarrangementer med maks ti personer.

Sakene mot de øvrige deltakerne er henlagt etter bevisets stilling.

– Etter å ha vurdert saken og forskriften har vi kommet til at det er tvil om at deltakerne på et arrangement av denne type kan straffes slik forskriften nå er. Derfor er forholdet henlagt for deres del, opplyser Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

Ifølge VG deltok minst elleve «Farmen»-deltakere og fem personer fra idrettslaget på festen.