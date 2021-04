Spiseplikt gjør at skjenkesteder i Bergen må kaste store mengder mat

innenriks

– Jeg synes spiseplikten er tullete. Jeg vil si at rundt 70 prosent av pølsene vi selger, går i bosset, sier daglig leder Morten Hansen i Sjøboden til Bergensavisen.

Ifølge de nasjonale tiltakene er det kun tillatt for skjenkesteder å servere alkohol dersom de samtidig serverer mat.

Bergensavisen har snakket med flere skjenkesteder som forteller at mange av gjestene egentlig ikke er sultne når de kommer og at det gjør at de ender opp med å kaste mye av maten.

– Vi kan ikke etterse at gjestene faktisk putter maten i munnen, sier Hansen.

Det er regjeringen som har innført kravet om matservering ved alkoholservering.

Klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen sier at kommunen ikke har gjort egne vurderinger knyttet til hvordan spiseplikt kan forventes å redusere smittespredning.

– I teorien er det en god idé. Poenget er at folk ikke skal bli for fulle fordi det øker sannsynligheten for at viktige smittevernregler går ut vinduet. Men når vi ser at det kastes mye mat, er selvsagt dette kjedelig, sier han.

