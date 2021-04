Mann siktet for medvirkning til drap i Tønsberg

innenriks

Drapssaken på Kilen i Tønsberg ses torsdag ettermiddag også i sammenheng med bilbrannen på Sem samme kveld, opplyser politiet i en pressemelding. Tidligere har de uttalt at det ikke har vært grunnlag for å knytte de to hendelsene sammen.

– Politiet mener at det er skjellig grunn til mistanke for medvirkning til drap for en av de tre som var pågrepet for bilbrannen på Sem, opplyser politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg.

Den siktede fremstilles for fengsling i Vestfold tingrett fredag.

Flere gjerningspersoner

Det at mannen er siktet for medvirkning til drap, innebærer også at politiet mener det er flere gjerningspersoner involvert.

Drapsofferet var tilknyttet et kjent kriminelt miljø, og slik politiet ser det, var han ikke et tilfeldig offer. Han er kjent for politiet fra før, men ikke for alvorlige saker.

To andre menn har sittet i varetekt hos politiet i forbindelse med bilbrannen. De blir løslatt da begge er plassert på et annet sted på tidspunktet for både drap og bilbrann, opplyser politiet.

Ringte selv

Det var klokken 22.14 tirsdag kveld at nødetatene ble oppringt av den nå avdøde mannen. Mannen i 30-årene sa at han muligens var skutt. Han ble brakt til sykehus, hvor han kort tid etter døde av skadene.

– Det har blitt innhentet elektroniske spor, blant annet videomateriale fra overvåkingskameraer på Kilen. Disse vil nå bli gjennomgått, sa Holt tidligere torsdag.

– Vi håper at disse bildene både vil gi oss viktig informasjon om hvem som har vært inne på området, og at vi vil kunne se mer knyttet til hendelsesforløpet, la han til.

