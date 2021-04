Ingen nasjonale lettelser før 17. mai

innenriks

Under feiringen i fjor var det neppe noen som trodde at det ville være restriksjoner også under årets feiring, sa kulturminister Abid Raja (V) på torsdagens pressekonferanse.

– Nå står vi her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sa han.

Videre sa han at det ikke ville komme noen nasjonale lettelser før nasjonaldagsfeiringen.

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldende nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17. mai, sa Raja.

Både nasjonale og lokale regler må følges

De nasjonale reglene innebærer at man kan ha besøk av maksimalt fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan det være flere, men man må kunne holde avstand. Uansett må man også følge de lokale smittevernreglene, som kan være strengere.

Hvis man ikke er hjemme, men samles på en privat sammenkomst, kan man ifølge de nasjonale reglene være maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.

Kulturministeren fortalte også at 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften.

– Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også for 17. mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.

Kreative planer

Raja sa at dersom det er en risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til at flere mennesker møtes, særlig fra flere kommuner, bør de avlyses.

– Der det ikke er lov til å holde arrangementer, vil korps likevel kunne spille for innbyggerne og på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups, slik at det ikke samler seg mange mennesker.

Han la til at steder kan innføre lokale tiltak som er strengere.

– Jeg har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir laget av iherdige komitéarbeidere slik at feiringen lokalt blir best mulig etter forutsetningene, sier Raja.

Høie roste befolkningen

Helseminister Bent Høie (H) startet regjeringens pressekonferanse med å rose befolkningen. De fleste følger smittevernreglene, selv om avstanden mellom folk i parkene ble litt kort da våren kom til Oslo forrige uke.

– Vi ser igjen resultatet av folket innsats, nok en gang. Smitten går ned i Norge, sa Høie.

Han viste til at koronakommisjonen ga befolkningen mye av æren for at Norge har håndtert pandemien bedre enn mange andre land.

– Det gjør jeg også, sa Høie.

FHI skal utarbeide råd for russen

* Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger.

* Russen bør samles utendørs.

* Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med.

Knapphet på hurtigtester gjør at FHI vurderer at det er lite aktuelt med jevnlig testing av russ gjennom russetiden.

– I områder med høy smitte anses store arrangementer, som russetreff, å utgjøre en relativt stor risiko for massesmitte, til tross for jevnlig testing. I områder med lav smitte vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med hurtigtester da testene må prioriteres brukt der det er behov, skriver FHI i vurderingen.

