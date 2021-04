Ingen pågripelser etter drap i Tønsberg

innenriks

I løpet av onsdag har politiet samlet inn en stor mengde videomateriale fra overvåkingskameraer fra området hvor drapet skal ha skjedd, opplyser politistasjonssjef Øystein Holt i Tønsberg til NRK.

– Det går vi gjennom nå i løpet av kvelden og utover natten for å se om det er noe der som kan gi oss et bilde av hva som har skjedd og eventuelt mulige gjerningspersoner, sier Holt.

Det var klokken 22.14 tirsdag kveld at nødetatene ble oppringt av den nå avdøde mannen. Mannen i 30-årene sa at han muligens var skutt. Han ble brakt til sykehus, hvor han kort tid etterpå døde av skadene.

Kriminelt miljø

Politiet har opplyst at mannen er kjent av politiet fra før, men ikke for noen alvorlige saker. Han var tilknyttet et kjent kriminelt miljø, og slik politiet ser det var han ikke et tilfeldig offer.

Personer som NTB har snakket med, forteller at hendelsen skjedde etter at drapsofferet og en annen mann kom ut fra Brun og Blid i Kilengaten 18 etter å angivelig ha kranglet.

Hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent, og politiet er heller ennå ikke kjent med mulige motiver for det inntrufne.

– Vi har jo ikke anledning til å snakke med offeret, og vi har heller ikke pågrepet noen, så vi har ikke noe motiv for handlingen, sier Holt.

Bilbrann like ved

Få timer etter hendelsen rykket nødetatene ut til en bilbrann på Sem i Tønsberg, ikke langt unna åstedet, i 0.40-tiden natt til onsdag.

Flere personer ble pågrepet i denne saken, og politisjefen sier til NRK at begge sakene etterforskes parallelt.

– Vi reagerer selvfølgelig når en såpass alvorlig sak som en bilbrann også skjer rett etterpå i Tønsberg sentrum, ikke så langt unna åstedet. Det er naturlig for oss å se om det kan ha noen forbindelse, men så langt har vi ingen holdepunkter for det, sier Holt.

