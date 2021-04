Flest smittes i eget hjem i Oslo

innenriks

I Oslo kommunes seneste koronarapport kommer det fram at det i forrige uke ble registrert 1.128 smittetilfeller. Det gir et snitt på 161 per dag.

Det ble tatt 24.502 tester i regi av Oslo kommune forrige uke.

96 prosent ble smittet i Oslo, mens 2 prosent ble smittet i Norge utenfor Oslo og 1 prosent i utlandet.

Flest smittetilfeller (582) er registrert med smittested «husstand». Deretter kommer kategorien «ukjent» med 259 tilfeller.

91 tilfeller ble registrert etter «samling i privat hjem», mens kategoriene «Annet» og «Jobb / i arbeidstid» hadde begge 67 tilfeller.

Nedgangen i antall smittetilfeller fra uke 14 til forrige uke (uke 15) var størst i aldersgruppen 30–39 år. Her gikk tallene ned fra 262 til 181 tilfeller. De eneste aldersgruppene som hadde økning i antall smittetilfeller, var 13–15 år (fra 51 til 53 tilfeller) og 80–89 år (fra 3 til 5 tilfeller).

I rapporten kommer det også fram at 7 prosent av barn og unge som ble registrert smittet forrige uke, ble smittet i barnehage/skole.

Ved utgangen av uken var 144.393 personer vaksinert i Oslo, av disse var 36.204 fullvaksinert.

