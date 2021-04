PST vil overvåke alle flyplasser

innenriks

Enheten er et resultat av samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos og Tolletaten, ifølge nyhetskanalen som har fått innsyn i en rapport der dette omtales.

De som arbeider i gruppen skal samle inn, lagre og analysere informasjon fra flypassasjerdata, men også utveksle informasjon og analyseresultater med andre land og Europol. Regjeringen vil gjøre det lovlig å gjøre dette.

Planen er at enheten skal være operativ i Kripos' lokaler fra 1. januar 2022 og i full drift fra 1. juli.

PST har tidligere fått kritikk for å ha lest passasjerlister uten hjemmel. EOS-utvalget mente at den praksisen var ulovlig.

