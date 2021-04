Hus eksploderte nord for Bergen – en person savnet

innenriks

– Vi etterforsker hva som har skjedd. Det vi vet til nå er at meldingene til oss gikk ut på at det var en eksplosjon og at det brant da vi brannvesenet kom til stedet, sier politiadvokat Ingrid Karin Wåge Postvoll i Vest politidistrikt til NTB.

En beboer er savnet, mens tre andre som er registrert på samme adressen er gjort rede for. Postvoll ønsker ikke å si noe om relasjonen mellom de fire.

Osterøy kommune har satt ned kriseledelse og holdt et informasjonsmøte for berørte naboer tidlig lørdag ettermiddag.

Nedbrent

Det er kontroll på stedet, men brannen er ikke slukket. Huset er helt nedbrent, opplyste operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt i 11.30-tiden.

Innsatsleder på stedet, Frank Listøl, sier til TV 2 at de driver taktisk etterforskning for å finne ut hvor den savnede er.

– Vi har satt ned en stor etterforskningsgruppe som ser på denne saken. Vi vil gå inn i branntomta når den har blitt kald – søndag eller mandag – og undersøke den, forklarer han.

Mistenker dynamitt

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen sier til kanalen at det var en stor eksplosjon i Fotlandsvåg nord på Osterøy.

– Taket var nede og veggene var kollapset, og det var ikke mye igjen av huset da vi kom fram. Vi mistenker at det var dynamitt i huset som førte til eksplosjonen, sier han.

Nødetatene opprettet en sikkerhetssone på hundre meter rundt boligen. Cirka 20 personer er evakuert etter brannen.

– Det var et bra smell og det er glass over et stort område. I tillegg var det en mindre eksplosjon senere, som vi mistenker skyldes en propantank, sier Drotningsvik.

(©NTB)