Virke om koronastøtte til kulturliv: Gjennomføringen er for dårlig

Fredag annonserte kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at regjeringen nå dobler koronastøtten til kulturlivet. Leder i Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, mener det kom i seneste laget.

– For å sette det litt på spissen, har kulturministeren nå fylt på med jord i hullet han selv har gravd. Men at det nå tilføres mer midler, vil selvsagt være veldig viktig for dem som lyttet på kulturministeren oppfordring om å gjennomføre aktivitet denne våren, sier han til NTB og legger til:

– At kulturministeren hele tiden har hatt gode intensjoner og oppriktig ønsker det beste for feltet er det ikke tvil om, men gjennomføring er for dårlig. Det har skapt stadig nye store utfordringer for en sektor som har stått til halsen i krisen i over ett år nå, sier han.

