Støre sier nei til avkriminalisering i rusreformen

innenriks

Det kunngjorde han på Arbeiderpartiets landsmøte fredag.

– Når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å besitte og skaffe seg det. Derfor er jeg imot en generell avkriminalisering av narkotika, sier Støre.

Ap-lederen går dermed mot å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, som er et av hovedgrepene i regjeringens forslag til rusreform.

Vil ha skille

Støre ønsker derimot å innføre et skille mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukere.

– Vi vil ha rusreform. Vi vil gjøre noe som hjelper folk. Vi vil gjøre noe som tar oss videre. Og da er min tilnærming denne: Vi skal hjelpe de med rusavhengighet som trenger hjelp, og skal være solidariske med dem som ikke er i befatning med rus, og som ikke skal inn i det, sa Støre til Aps landsmøte fredag.

Men et nei fra Ap til avkriminalisering kan i realiteten bety kroken på døra for rusreformen.

Venstre-leder Guri Melby har gjort det klart at regjeringen er villig til å gå i forhandlinger med Ap om flere deler av reformen, men at det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

Støre håper på sin side på forhandlinger.

– Vi er åpne for å sette oss ned med partiene på Stortinget og diskutere med dem, sier han.

– Vi ikke forandre noe

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til NTB at dersom Ap vedtar dette, vil det i praksis bety at lite vil bli endret i narkotikapolitikken.

– Det vesentlige er å bekjempe stigmaet, og der mener alle at avkriminalisering er sentralt, sier Marthinussen til NTB.

– Hvis man ikke avkriminaliserer, er det fortsatt politi og straff som gjelder. Å innføre et slags skille vil ikke være en reform, men en henstilling til politiet om å være «snille» med dem som har et alvorlig rusproblem.

Jussprofessoren påpeker at politiet i en årrekke har fått beskjed om ikke å gå etter rusbrukere.

– Men det gjør de ikke. Dette har vært forsøkt, og det fungerer ikke, sier han.

(©NTB)