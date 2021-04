Høye smittetall i Bergen – varsler endringer etter helgen

innenriks

– Vi har kommet i en situasjon vi ikke vil være i.

Det sa byrådsleder Roger Valhammer da byrådet i Bergen fredag orienterte om smittesituasjonen og smitteverntiltak i kommunen.

– Vi har et for høyt nivå av smitte, litt for lenge. Samtidig som det har steget fra uke til uke, sa Valhammer.

Smitten er stigende blant ungdom i Bergen, og nå vil byrådet gjennom helgen vurdere mulige tiltak.

Folkehelseinstituttet har anbefalt kommunen målrettede tiltak mot gruppene som står for den største andelen av smittetilfeller i Bergen.

– Det innebærer tiltak mot skoler og barnehager med mye smitte, begrensninger knyttet til idrett og fritidsaktiviteter, begrensninger knyttet til arrangement og sosiale sammenkomster, og krav til bruk av munnbind, sa byrådslederen.

– Vi ser for oss å komme med mer informasjon på mandag, sier byrådsleder Roger Valhammer.

