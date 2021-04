EØS-tilsyn godkjenner norsk ordning for kommunal bedriftsstøtte

innenriks

Esa konkluderer med at ordningen er forenlig med EØS-reglene og i tråd med det midlertidige statsstøtterammeverket som EU-kommisjonen vedtok for å støtte økonomien under covid-19-utbruddet, heter det i en pressemelding fra Esa.

Rammeordningen, som Norge varslet 16. april, omfatter små og store bedrifter som opplever mangel på likviditet under pandemien, og gjør det mulig for den enkelte kommune å ivareta spesifikke lokale behov som ikke dekkes av andre nasjonale støtteordninger.

Dette fordi de forebyggende nasjonale tiltakene og restriksjonene har resultert i økte kostnader og tapte inntekter for mange bedrifter og har slått ulikt ut i forskjellige lokalsamfunn.

