Moss har bedt om lettelser i koronatiltakene

innenriks

Det var i et møte med Statsforvalteren for Oslo og Viken onsdag at kommunen ba om lettelser, ettersom de mener at tiltakene nå er uforholdsmessig strenge i den smittesituasjonen som Moss kommune befinner seg i.

– Vi opplever nå stor uro blant innbyggerne, og vi er helt avhengige av at folk følger de strenge tiltakene. Jeg frykter at vi er i ferd med å miste befolkningens støtte til koronatiltakene, og flere innbyggere uttrykker mistillit til kommunen, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) i Moss i en pressemelding.

Statsforvalteren har videresendt henvendelsen til Helsedirektoratet, og det ventes svar i løpet av fredag.

Moss kommune har det siste døgnet registrert sju nye smittetilfeller i kommunen, og har en flat trend i smitteutviklingen.

(©NTB)