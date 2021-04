Apotekforeninger ønsker at ansatte blir vaksinert

innenriks

Både Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet i Parat synes det er bra at Oslo kommune vil utnytte kompetansen som finnes i apotekene, men mener at ansatte som skal foreta vaksinering, selv må vaksineres på grunn av smitterisikoen.

– Apotekteknikere og farmasøyter i apoteker er en viktig del av helsetjenesten. Apotekansatte har gjort en stor innsats under pandemien med å holde åpent for alle hele veien. Det har imidlertid gjort at apotekansatte lever med økt smitterisiko, understreker Irene Hope, leder for Farmasiforbundet i Parat.

Hun får støtte av Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening, som sammen med Farmasiforbundet har sendt et brev til kommunen der de ber om at apotekansatte må prioriteres i vaksinekøen.

