innenriks

– Dette er smittevernmyndighetenes mareritt. Det er en motkultur som sprer smitte og som ikke samarbeider, understreker kommuneoverlege Are Løken i Gran til avisen Hadeland.

Avdøde var en kjent stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiløet.

Mannen skal ha hatt symptomer på covid-19 i én til to uker uten å oppsøke helsetjenesten. Han var ikke testet for korona før han døde, men det er i etterkant bekreftet at han var smittet av viruset.

(©NTB)