To vogntog frontkolliderte på E16 i Voss – begge sjåførene er siktet

innenriks

Begge sjåførene ble sendt til sykehus etter ulykken som politiet ble varslet om klokken 13.40 torsdag ettermiddag. En av dem satt fastklemt og framsto som alvorlig skadd, den andre ble også sendt til sykehus med skader.

Torsdag kveld opplyser politiet til Bergensavisen at skadeomfanget for de begge, en mann i 30-årene og en annen mann i 50-årene, ikke var så alvorlig som først fryktet. En hadde torsdag kveld fått reise fra Voss sjukehus, mens den andre fremdeles var innlagt for behandling.

Begge har imidlertid fått status som siktet etter den omfattende kollisjonen som stengte E16 i flere timer.

– Hendelsesforløpet er uklart, men ting tyder på at begge kjøretøy har vært over i motsatt kjørefelt. De har frontkollidert, og per nå er det ikke konkludert hvem som hadde skyld i sammenstøtet, sier operasjonsleder Stine Mjelde til avisen.

Kollisjonen skjedde i en krapp sving og det skal ha vært glatt veibane på stedet.

Det er imidlertid ingen mistanke om ruspåvirkning og sjåførene har heller ikke fått førerkortene sine beslaglagt etter kollisjonen.

(©NTB)