Rekordmange koronapasienter på Bærum sykehus

Før påske slo Bærum sykehus sammen to enheter for å stå best mulig rustet på flere innleggelser på grunn av covid-19. Onsdag hadde sykehuset hele 29 pasienter av denne gruppen innlagt. Ikke siden pandemien startet i fjor har sykehuset hatt flere slike pasienter, skriver Budstikka.

Ifølge Bærum kommune skal 19 av de innlagte være hjemmehørende i kommunen.

Både Asker og Bærum har opplevd økende smittetrykk og de siste 14 dagene er det 743 personer som har fått påvist koronavirus i de to kommunene.

Sykehuset opplyser til avisen at flere av de innlagte får intensivhjelp og har behov for pustehjelp i ulike former. Et fåtall har behov for respirator.

