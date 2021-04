Nypubliserte rapporter forteller om norske flygeres dramatikk under krigen

innenriks

Fredag 9. april er det 81 år siden tyskerne invaderte Norge. I den forbindelse skal Arkivverket fredag publisere over 300.000 dokumenter fra okkupasjonstiden.

Som en forsmak på dette storslippet ble det torsdag publisert over 70 historiske flygerrapporter, som inneholder detaljerte omtaler, tegninger og fotografier fra norske krigsflygere.

– Vi begynner med å legge ut flygerrapportene fordi de gir et unikt innblikk i krigshistorien. De oppleves så tett på krigen, det er nesten så du kan kjenne lukta, sier fagdirektør Øyvind Ødegaard i en pressemelding.

Den helnorske 333-skvadronen ble opprettet i mai 1943 med base i Skottland, hvorfra norske flygere gjennomførte mange tokter langs norskekysten. En lang rekke tyske ubåter, fly og skip ble satt ut av spill, noe som også ble grundig dokumentert.

– Tenk deg, navigatøren har knipset bilder mens bombene blir sluppet, og flygerne har skriblet ned opplevelsene rett etter at de skjedde, sier Ødegaard.

Rapportene er hentet fra to arkivbokser i arkivet etter 333-skvadronen. I Digitalarkivet er det lagt ut innholdsfortegnelser for dokumentene fra boks 1 og boks 2. Der er det for hvert flytokt opplyst om dato, sted og pilotens navn foruten bildenummer der hver rapport starter.

