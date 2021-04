292 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – antall smittede har passert 30.000

innenriks

Smittetallene er nå høyest i Alna bydel med 990 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert 43 nye smittede i bydelen siste døgn.

Deretter følger Stovner med 960 og Søndre Nordstrand med 871.

Vestre Aker har fortsatt de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 213 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her er det registrert seks nye smittede siste døgn.

Totalt er 30.100 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Det tilsvarer 29,7 prosent av de koronasmittede i Norge.

(©NTB)