Solberg: Reiseråd blir trolig forlenget ut juni

innenriks

– Vår anbefaling kommer nok til å vare til ut juni fordi de fleste steder fortsatt vil slite med at de ikke har kommet så langt i pandemibekjempelsen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Statsministeren sier at det ikke er lurt å planlegge for utenlandsreiser i juni.

– Planlegger du for noe senere, så bør du ha avbestillingsforsikring. Vi vet ikke hvordan utviklingen blir, og så vet vi ikke hvordan utviklingen blir der du har tenkt å reise, sier hun, og peker samtidig på at det trolig vil være enkelte land som åpner for innreise uten karanteneregler, slik som Island og deler av Finland.

– Jeg tror karanteneregler kommer til å vare ganske lenge i land hvor smitten er betydelig over det norske nivået, sier Solberg.

