FHI positive til vaksinesertifikater

– Vi har ikke gjort noen endelig utredning av det, men vi er positive til å ta i bruk vaksinesertifikater, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Hun legger til at det er et krevende spørsmål, men at det handler om rettferdighet.

– Noen vil ha fått vaksine, og andre ikke. Det er spørsmål om rettferdighet, og det er spørsmål om hva man kan åpne for i private sammenhenger og hva man kan åpne for i offentlige sammenhenger, sier hun.

Stoltenberg bemerker at utviklingen av vaksinesertifikater i stor grad skjer i EU, og at Norge må forholde seg til det EU kommer fram til. Hun sier hun regner med at FHI sammen med Helsedirektoratet snart får i oppdrag å utrede bruk av vaksinepass.

– Vi mener vaksinesertifikater sannsynligvis har sin plass, og at det absolutt bør ses på hvordan det kan brukes på en god måte.

Søndag sa helseminister Bent Høie (H) at regjeringen jobber med utviklingen av vaksinesertifikat sammen med EU. Det vil være en kombinasjon av vaksinestatus og teststatus.

