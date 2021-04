Rødt nivå på Fredrikstad-skoler etter påskeferien

innenriks

Fra og med 6. april innføres det rødt nivå på skolene i kommunen. Årsaken er et høyt antall koronatilfeller den siste tiden.

– Vi gjør dette fordi vi ser at vi fremdeles har høye smittetall, til tross for at vi har vært under strenge tiltak i over to uker, sier Wangberg Storhaug til VG.

I barnehager videreføres gult nivå.

De siste sju dagene har det i snitt blitt registrert drøye 24 nye daglige smittetilfeller i Fredrikstad, ifølge tall fra kommunen. 325 personer har fått påvist korona de siste to ukene.

