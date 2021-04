Stille i rånemiljøet skjærtorsdag – politiet fulgte nøye med

innenriks

– Vi følger dette ganske nøye og har satt inn en god del ekstra ressurser i dag. Foreløpig har det gått helt fint, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Det er jo ikke normale tider, vi er jo bekymret for smitte – det er jo det store problemet her, sier han.

I Bø ble en del biler bortvist fra sentrum ved 22-tiden, og mange av disse dro videre til Notodden, hvor det var nærmere 80 biler som kjørte gjennom Storgata ved midnatt. Men også her gikk det hele rolig for seg.

De lokale rånemiljøene har i forkant gått ut med en klar oppfordring at de ikke ønsker noen ansamlinger, forklarer Eikedalen, som sier at oppfordringen ser ut til å ha hatt effekt.

– Kan ikke være barnepike

Det har vært ventet rånere fra hele Østlandet i området skjærtorsdag, har Vegvesenet opplyst til NRK. Eikedalen sier at det har vært litt rånetrafikk spredt over Telemark-området, men ikke noe som er uhåndterlig for politiet.

– Vi kan jo ikke være barnepike for disse menneskene, så om de ønsker å kjøre bil, så sier jo ikke vi nei til det, sier han.

– Men vi ønsker ikke noen store folkemengder, sier operasjonslederen.

Stille ved svenskegrensen

Pandemien setter en stopper for mye og mangt – også for den tradisjonelle norske rånefesten som årlig finner sted skjærtorsdag i den svenske grensebyen Strömstad.

Halden, som er den nærmeste norske byen, bærer ikke preg av at rånere i år heller legger turen dit, forklarer operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

– Halden har faktisk skilt seg ut som best i klassen i dag. Det er veldig få klager derfra, sier operasjonslederen.

Ber om smittevernhensyn

Sveen sier at politiet har rykket ut til noen få ansamlinger, blant annet ble noen rånere bortvist i Eidsvoll.

– Vi prøver å være til stede der vi vet det skal skje noe. Vi vil slå ned på åpenbare trafikale overtredelser, men det er jo en ekstra dimensjon med tanke på smittevern og korona. Vi ber folk om å ta hensyn til smittevernreglene og unngå støy, sier Sveen.

– Men hvor går grensene mellom det som er greit og ikke greit her?

– Dette varierer jo blant kommunene. Mange av kommunene vi dekker har jo forbud mot arrangement. Men om folk overholder smittevern og det ikke er et arrangement, så stiller det seg jo annerledes, sier operasjonslederen.

