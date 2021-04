Norge støtter strengere kontroll av internasjonal handel med elavfall

innenriks

Forslaget om å stramme inn Basel-konvensjonen kommer fra Ghana og Sveits.

Innstrammingen innebærer at det blir innført en obligatorisk kontroll med dem som eksporterer og importerer elektrisk og elektronisk avfall, såkalt ee-avfall.

– Forslaget vil sørge for at man ikke kan handle ee-avfall fritt, men at man må vite hvem som er ansvarlig for det. Da kan man slå ned på miljøkriminalitet i forbindelse med handel av slikt avfall, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK.

(©NTB)