Trøndelag eneste grønne region i Europa

innenriks

Kartet som deler regioner i Europa opp i fire fargekategorier fra grønn til mørkerød, publiseres hver torsdag.

Trøndelag har hatt veldig gunstige smittetall i flere uker, skriver Adresseavisen. Fylkeslege Jan Vaage sier det er lettere å drive smittesporing på de få tilfellene som dukker opp når det er lavt smittenivå.

– Den grønne flekken på kartet er nok en kombinasjon av godt TISK-arbeid og litt flaks. Skal vi opprettholde dette til en stor nok andel er vaksinert må vi alle være nøye med å følge råd og forskrift, sier Vaage.

TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

Kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden sier at trønderne bør være stolte av smittesituasjonen i regionen, men er redd for en kalddusj.

– Sist rakk vi ikke å glede oss over at regionen var grønn, før det smalt skikkelig. Og det kan skje nå også, for det er mye mobilitet mellom landsdelene, og vi får inn ny smitte hele tiden, sier Wolden.

