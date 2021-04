Svindel-epost i FHIs navn var aprilspøk

innenriks

1. april falt i år på skjærtorsdag, og tradisjonen tro har mange forsøkt seg på aprilspøker. Men noen har gått lenger enn andre i forsøket.

– Dagens undersøkelser har vist at den falske eposten kun var sendt til én mottaker og var en aprilspøk. Våre systemer fanget det opp da vedkommende utga seg for å være FHI, opplyser de på Twitter.

FHI sa tidligere torsdag at de anså det som alvorlig at noen forsøkte å utgi seg som dem.

– Smittesporingsarbeidet er svært viktig for å håndtere pandemien i Norge, og vi anser det som alvorlig at noen forsøker å utgi seg som oss i en slik situasjon, sa assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI til NTB.

Til NTB sa at de har fått tilsendt kopi av to svindel-eposter som tilsynelatende har blitt sendt ut fra FHI, med tittelen «Registrert smitte». Nå oppgir FHI altså at det bare gjelder én epost.

– Vi gikk raskt ut for å begrense eventuell skade. Takk til alle som delte og bidro, og beklager bryderiet, opplyser FHI.

(©NTB)