25 nye koronatilfeller i Bergen

– Smittetallene har ikke vært økende de siste dagene, men er vedvarende på et uønsket høyt nivå. Vi er fortsatt helt avhengige av at alle følger de gjeldende regler og anbefalinger for å unngå en tredje smittebølge i Bergen, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i en pressemelding.

Tre tilfeller er importsmitte, mens 15 er nærkontakter. Fire har ukjent smittevei, og tre har usikker smittevei.

Onsdagen gjenåpnet Bergen treningssentrene for personer som er bosatt i Bergen kommune og visse andre.

R-tallet i Vestland fylke har økt til 1,9, ifølge ukerapporten fra Folkehelseinstituttet.

