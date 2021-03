Virke tror folk vil bruke påska til å bestille utenlandsferie i sommer

innenriks

Innen midten av juli skal alle over 18 år ha fått sin første dose med koronavaksine, ifølge det nye vaksinescenarioet som Folkehelseinstituttet (FHI) kom med tirsdag.

En fullvaksinert befolkning står sentralt i spørsmålet om når landet kan gjenåpnes og når man kan vende tilbake til en noe mer tilnærmet normal hverdag.

– Vi vet at reiselysten er stor og at mange lengter etter utenlandsferie med sol og varme. For de fleste av oss begynner det å bli lenge siden sist, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

I Virkes undersøkelse Reisepuls, som ble presentert på starten av året, svarte 56 prosent at sjansen for at de vil bestille en reise til utlandet øker om de selv har tatt vaksine.

– Det er ingen tvil om at Europa forbereder seg at vi skal kunne reise på tvers av de europeiske grensene denne sommeren. Det såkalte vaksinepasset er et eksempel på det, sier hun.

Hun peker på at typiske turistland som Hellas og Spania forsøker å legge til rette for at de skal kunne ta imot reisende denne sommeren. Blant annet prioriterer Hellas vaksine til turistdestinasjoner, sier Bergmål.

– Når også Norge nå vil få opp tempoet på vaksineringen, ser det lovende ut for soltørste nordmenn denne sommeren, sier lederen i Virke Reiseliv.

