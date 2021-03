Minst ni barn med korona har fått intensivbehandling

innenriks

Tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister viser at åtte barn har fullført intensivbehandling. For tiden får et barn slik behandling på Haukeland universitetssjukehus, noe som gjør at det samlede antallet er minst ni.

– Det er ofte litt andre grunner til at barn med korona havner på intensiven. Mange av dem som har blitt innlagt, har hatt mild covid-19-sykdom, men noen uker senere fått en kraftig immunreaksjon. Da har de blitt overvåket og behandlet med immundempende på intensiven, sier overlege Reidar Kvåle til avisen.

Ifølge Kvåle har et mindretall av de åtte tidligere intensivinnlagte barna trengt respiratorbehandling.

Rundt en firedel av alle intensivinnlagte i aldersgruppen 0–20 har hatt underliggende sykdommer. Det er langt færre enn blant det totale antallet intensivinnlagte.

