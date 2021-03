Alle i Oslo kan nå registrere seg for vaksinering

innenriks

– Vi oppfordrer alle som ønsker vaksinen, til å registrere seg, sier assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe til Avisa Oslo.

Kommunen opplyser at registreringen bidrar til å sikre at man har riktige opplysninger om de som ønsker å bli vaksinert, og at innkallingen blir mer effektiv.

Kommunen har tidligere gjort det samme med aldersgruppen 75+ og opplevde svært god respons.

– I går åpnet vi for at alle aldersgrupper kunne fylle ut skjemaet, og så langt har over 3.700 fylt ut skjemaet, sier Lindboe til avisa.

Hun understreker at selv om man ikke får fylt ut skjemaet, så står man ikke i fare for å miste plassen sin eller gå glipp av en vaksine.

– Men vi vil anbefale at man fyller det ut hvis man har mulighet. Det er fordi man da sparer tid under selve innkallingen, fordi man har mer informasjon på forhånd, sier Lindboe.

