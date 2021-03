Nakstad: – Frykter flere fester utover våren

innenriks

– Når påsken er over og vi går inn i våren og forsommeren vil det nok være lettere for folk i storbyene å møte venner utendørs, sykle til jobb og begrense kontakt med andre innendørs. Dette vil kunne begrense smittespredningen noe i byområdene med størst smittepress, sier han til NTB.

– Likevel frykter vi at det også blir flere fester og sosiale sammenkomster utover våren i aldersgrupper der det fortsatt er mange smittede. Det kan fort føre til ganske store smitteutbrudd fordi de virusvariantene som dominerer i Norge og verden nå er betydelig mer smittsomme enn før.

De siste dagene har smittetallene i Norge gått noe ned. Det kan skyldes at færre tester seg i påskeferien, mener Nakstad.

– Men så lenge andelen positive prøver ikke øker dramatisk blant dem som tester seg, ser det ut som det også er en reell nedgang. R-tallet er nok nærmere 1,0 i Norge nå, men det er store regionale forskjeller, sier han.

Utbrudd

Onsdag sist uke kom regjeringen med nye innstramminger som skal gjelde over påskehøytiden. Det gir Nakstad håp om smittenedgang nasjonalt.

– Enkelte bykommuner vil kunne få smitteøkning gjennom påsken knyttet til utbrudd blant unge voksne som har mye sosial kontakt. Vi ser tegn til dette blant annet i Bergen nå, sier han.

Koronasmitte blant studenter vekker bekymring i Bergen. Over 50 studenter er bekreftet smittet, og smitten kobles til utbrudd i menigheter og på treningssentre. Det førte til at kommunen lørdag vedtok å stenge alle treningssentre, i første omgang til førstkommende onsdag.

– Når påsken er over kan det også komme et oppsving i positive tester fordi mange venter med å teste seg til ferien er over. Det har vi sett tidligere også, sier Nakstad.

Bekymret for vaksine-misforståelse

Nakstad ytrer dessuten en bekymring for at mange kan tro at vaksineringen av de eldste vil bidra til en «beskyttende flokkimmunitet», og at unge mennesker dermed tror de kan ha mer kontakt uten å smitte hverandre.

– Slik er det dessverre ikke. Det er stor sannsynlighet for høye smittetall blant unge uvaksinerte mennesker helt til vaksinasjonsprogrammet i Norge er sluttført, sier han, men legger likevel til:

– Heldigvis er de fleste unge mennesker i Norge fortsatt flinke til å følge smittevernrådene. Jeg tror de fleste vil holde ut helt fram til de har fått et tilbud om vaksine. Da kan vi også unngå nye smittebølger fram mot sommeren, til tross for at samfunnet åpnes forsiktig igjen.

