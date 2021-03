Bombegruppa håper å bli ferdig i Bamble mandag: – Transporten er den kritiske fasen

innenriks

Arbeidet med å destruere sprengstoffet har pågått siden torsdag, med unntak av om nettene. Klokka 8 mandag morgen ble rundt 20 nærliggende boliger på nytt evakuert, slik de er blitt på dag- og kveldstid. Kommunen bistår disse og tilbyr hotell.

– Det jobbes med å sikre sprengstoffet, frakte det ut til et dertil egnet sted, for så å destruere det, forteller operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB mandag morgen.

Bombegruppa håper å bli ferdig i løpet av dagen.

– Det skal lite til for at det oppstår en eksplosjon, om sprengstoffet ikke behandles på en ordentlig måte. Det er derfor dette tar tid. Sikkerhet for mannskaper, berørte og omgivelser rundt er førsteprioritet, sier operasjonslederen.

– Transporten er den kritiske fasen

– Dette er et veldig ustabilt sprengstoff. Bombegruppa må være ytterst forsiktige og frakte deler av dette ut. Transporten til et sikkert sted er den kritiske fasen, sier Gunnerød.

En kommunal vei vil bli sperret i forbindelse med frakten.

– Utfordringa så langt har vært at det har blitt oppdaget mer sprengstoff i konteineren, sier Gunnerød, som understreker at bombegruppa nå ser lys i enden av tunnelen.

Det ble gjort flere nye funn i løpet av helga, og ifølge Gunnerød er det funnet mer enn 100 kilo sprengstoff til sammen.

Mann i 60-årene siktet for tyveri

Gunnerød mener det skal være snakk om et sivilt sprengstoff.

– En skal være glad for at det ikke har skjedd noe, for å si det sånn. Det er ikke greit å oppbevare noe sånt. Mye av det er også gammelt, slik jeg forstår det. Det er ikke bra å oppbevare sånt på den måten det er gjort.

Ifølge Fædrelandsvennen er en mann i 60-årene siktet for tyveri fra sin arbeidsgiver, som er involvert i arbeidet med en ny E39 til Mandal. Mannen ble tirsdag pågrepet med sprengstoff i bilen, og ble løslatt fredag.

– I avhør har han forklart at det meste av sprengstoffet stammer fra arbeid, og at mye av dette er gammelt. Dette har vi imidlertid ikke fått verifisert, sier seksjonsleder for etterforskning Harald Hollerud hos politiet i Kristiansand til avisa.

– Han har også gitt en forklaring på hvorfor han har sprengstoffet, sier Hollerud.

