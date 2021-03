MDG-landsmøtet avsluttet – dette er de viktigste punktene

innenriks

Noen av de sentrale vedtakene er redusert kjøttforbruk, utfasing av petroleumsvirksomheten, satsing på havvind, utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 18 og legalisering av cannabis.

Mindretallet i programkomiteen fikk landsmøtet med seg på legalisering av cannabis, som både gjelder medisinsk bruk og regulert omsetning. I vedtaket heter det at partiet vil «anerkjenne medisinsk cannabis som et reelt medisinsk alternativ for smertelindring, og gjøre dette tilgjengelig på norske apoteker på resept».

Partiet har også vedtatt å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. De vil erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ rettet mot kvinner og foreldre som velger å avbryte svangerskapet mellom uke 12 og 18.

MDG mener også at barn med flere enn to omsorgspersoner må kunne få ha flere enn to juridiske foreldre. Dette vil kunne være aktuelt for flere skeive familier og barn med bonusforeldre.

Flere dyrerettigheter

MDG vil gi større plass til dyrevelferd i norsk politikk, sier de i en pressemelding. De vil opprette dyrepoliti i hele landet og styrke Økokrims arbeid mot dyrevelferdskriminalitet. De vil også at ID-merking av kjæledyr skal bli obligatorisk og stille strengere krav til både dyreeiere og avl.

Partiet vil legge ned kylling- og griseindustrien slik vi kjenner den. I tillegg vedtok de at kjøttforbruket skal reduseres, og går inn for et langsiktig mål om å halvere det norske kjøttforbruket. Dette var blant temaene som skapte mest diskusjon på landsmøtet fredag.

– Vi nordmenn spiser i dag mye mer kjøtt enn det som lar seg produsere i Norge uten import av fôr. Å redusere kjøttforbruket og omstille landbruket til mer bruk av lokale, norske ressurser handler om klima og biologisk mangfold, men også om dyrevelferd, matsikkerhet og levende bygder, sier partileder Une Bastholm.

Grønn Ungdom fremmet et forslag om å stanse alt salg av kjøtt i offentlige kantiner. Men det ble nedstemt av landsmøtet, som i stedet gikk inn for én kjøttfri dag i uka.

Kjernekraftverk og grønn drift

Ikke så overraskende ønsker partiet også en grønnere distriktspolitikk med bilfrie, grønne byrom. I tillegg vil de kutte kollektivprisene med 20 prosent.

Ellers ønsker partiet en konkret sluttdato for norsk oljeproduksjon og sier de vil gjennomføre en «gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035. De vil omskolere oljearbeiderne og gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. De ønsker også å skape nye jobber gjennom å elektrifisere Norge så fort som mulig.

Et vedtak som førte til kraftige reaksjoner fra flere hold, var partiets støtte til moderne kjernekraft som teknologi. Sentralstyremedlem i partiet og tidligere leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, omtalte vedtaket som overraskende, trist og historieløst på sin Facebook-side lørdag:

– MDG-landsmøtet opprettholdt i dag gårsdagens knappe sjokkvedtak om kjernekraft og blir dermed eneste europeiske grønne parti med denne ukritiske holdningen.

Partileder Une Bastholm understreker overfor NTB at partiet ikke har gått inn for atomkraft i Norge, men at de er positive til forskning på det i de landene som produserer det.

