Strømnettet i Norge skal overhales – regningen kan havne hos forbrukeren

innenriks

Den nødvendige utskiftningen er det nettselskapene som er ansvarlige for, og den er beregnet til å koste 135 milliarder kroner i løpet av de neste ti årene, ifølge NVE, melder NRK.

Elverkssjef Håvard Pedersen i Nordkyn kraftlag i Lebesby kommune i Finnmark sier det kan bli dyrt for lokale kraftlag.

– Vi er et lite selskap som eventuelt skal reise anslagsvis 350 millioner kroner. Det har vi neppe rygg nok til å bære selv, sier han.

Men NVE mener det er urimelig å sende hele regningen til forbrukerne.

– Kraftnettet må tilpasses for å tåle hardere belastninger. Det vil koste penger. De som vil være nettselskap, må ha evne og vilje til å ta disse kostnadene, sier Ove Flataker, direktør for reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

(©NTB)