MDG vil ikke jobbe for EU-medlemskap, men styrke samarbeidet i klimaarbeidet

innenriks

Forslaget ble nedstemt mot 39 stemmer.

Samtidig vedtok partiet å samarbeide tett med EU om utvikling og gjennomføring av klimapolitikken. De vil ta initiativ til et felles mål om et fossilfritt Europa innen 2040. MDG ønsker å knytte Norge til EUs nye klimalov om konkrete utslippsreduksjoner fram mot 2050.

– Vi er et parti som mener internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse klima- og miljøproblemene, og vi er positive til Europa, men det betyr ikke at nå er riktig tidspunkt for å jobbe for norsk EU-medlemskap, sier nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad.

Partiet går inn for å støtte videreføring av EØS-avtalen. De understreker samtidig at de vil være åpne for å bruke reservasjonsretten i avtalen,

– For eksempel mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet, heter det i vedtaket.

– Jeg er fornøyd med at partiet står fast på EØS-avtalen. Andre partier bruker mye tid og ressurser på å gjøre det til et stort spørsmål, noe jeg vil advare sterkt mot. Derfor er dette et klokt valg for partiet, sier Hermstad.

