Handlende på Tiller i Trondheim blir bedt om å gå i karantene

– Det er store muligheter for at de har vært i kontakt med en smittet person, og at de selv kan være smittet på grunn av dette, skriver Trondheim kommune i en pressemelding, ifølge Adresseavisen.

Folk som var innom butikken, bes om å teste seg for korona så snart som mulig. Også resten av husstanden må i karantene.

2.154 personer i Trondheim har nå fått påvist korona siden starten av pandemien, viser Trondheim kommunes koronastatistikk. Den siste uka er det rapportert om tolv nye smittetilfeller.

