Raymond Johansen vil ha karantenehotell for alle

Raymond Johansen (Ap) sier til VG at han særlig er bekymret for reiser til Norge fra Polen og Pakistan. Han mener systemet vi har nå er for tillitsbasert.

– Vi vet fra tidligere at alle ferier bidrar til nye smittetopper, sier byrådslederen.

Til tross for strenge reiseråd har Avinor anslått at over 20.000 skal reise ut av Norge nå i påsken.

– Jeg er tradisjonelt for tillitsbaserte systemer, men nå er det for tillitsbasert. Det jeg ønsker nå er at det blir en plikt for karantenehotell, uavhengig av om reisen er nødvendig eller ikke, sier Johansen.

Fra 29. mars må alle som returnerer til Norge etter «unødvendige» utenlandsreiser tilbringe karantenetiden på hotell. Men man slipper blant annet å oppholde seg på karantenehotell dersom man kan dokumentere at reisen var «nødvendig».

– Jeg ønsker at det i en tidsavgrenset periode blir en plikt for karantenehotell for alle i sju dager. Eventuelt kan denne plikten innføres ved ankomster fra land hvor det er mye smitte, som Polen og Pakistan, sier Johansen.

