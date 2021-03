Frp-topper vil ha strengere innreiseregler

innenriks

– Nordmenn flest holder seg i Norge nå – det burde innvandrerne også gjøre. Det handler om å vise solidaritet med hele samfunnet, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Dagbladet.

Han krever nå langt strengere innreiseregler i samarbeid med Frps andre Oslo-topp, Jon Helgheim.

Bakgrunnen er FHIs ferske rapport om importsmitte. Der går det fram at 4 prosent av dem som kom til Norge fra Asia mellom 25. februar og 7. mars, var koronasmittet. Fra Pakistan var hele 12 prosent smittet. 3 prosent av dem som kom fra Afrika, var smittet, mens 1 prosent av dem som kom fra Europa smittet.

De to Frp-profilene krever at ankomsthallen på Gardermoen stenges slik at det ikke er mulig å møte folk som nettopp har landet. De ønsker at alle skal gjennom en obligatorisk test umiddelbart etter ankomst. De ber også om at samtlige reisende må på karantenehotell fram til negativ test foreligger.

Tybring-Gjedde og Helgheim mener også at man må slutte å skille mellom fritidsreiser og nødvendige reiser, slik også byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har gått inn for.

