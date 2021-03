innenriks

Ifølge Adresseavisen var det én person i personbilen, men skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt opplyser til avisen at lastebilsjåføren ikke skal ha fått fysiske skader, men blir tatt hånd om helsepersonell på stedet.

E39 stengt i begge retninger mellom Klett og Udduvoll.

Vegtrafikksentralen opplyser at det er lokal omkjøring via Fylkesvei 6606 Udduoll – Melhus, og via Fylkesvei 700 Berkåk og Meldal.

