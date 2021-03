Sikkerhetsnivået på land bekymrer Petroleumstilsynet

innenriks

På landanleggene var det i 2020 en kraftig økning i antall hendelser som kunne utviklet seg til storulykker, opplyser Ptil i en pressemelding. I tillegg til to alvorlige branner på Melkøya og Tjeldbergodden har anleggene også en økning i antall uantente hydrokarbonlekkasjer.

– Her kreves det enda mer systematisk og målrettet innsats. Ledelsen og selskapene må ta grep, vise at de forstår risiko, og at de håndterer dette på en god måte for å forebygge uønskede hendelser, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

På sokkelen har det vært litt færre hendelser som kunne utviklet seg til store ulykker. Samtidig har det vært mange konstruksjonshendelser, særlig på flyttbare innretninger.

