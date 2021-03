Økende smitte blant unge voksne i Bergen: Kommunen advarer mot fester

innenriks

Etter at de siste dagene har det vært en økning i smitte i studentmiljøer i Bergen, minner kommunen om at det er viktig å følge gjeldende regler.

Torsdag ble det meldt om 44 nye smittede i Bergen, 30 av dem er i alderen 20 til 29 år, og mange av disse er studenter.

– Vi jobber med å få oversikten over utbruddet knyttet til studentmiljøet, men ser allerede nå at det er snakk om flere titalls smittede, sier assisterende smittevernoverlege Egil Bovim.

Flertallet av de smittede er knyttet til Høgskolen på Vestlandet, men det er også til nå funnet smittetilfeller hos studenter på Universitetet i Bergen og på Norges Handelshøyskole.

Basert på smittesporingen som kommunen nå jobber med, er det forventet flere smittetilfeller blant unge voksne de kommende dagene.

Smittevernoverlege Frank van Betten sier at det er helt avgjørende at alle følger smittevernreglene som gjelder, dersom man skal unngå en ny smittebølge.

– Det er ikke tid for festing nå, og det er viktig at alle følger den nye regelen om at man ikke bør ha besøk av flere enn to gjester samtidig, sier van Betten.

