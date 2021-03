Statens vegvesen innfører strengere smittevern på trafikkstasjonene

innenriks

Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner, kan ikke ta førerprøven utenfor området der de bor og vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner, skriver Statens vegvesen.

– Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. For at vi skal kunne holde åpent, må vi gjøre det vi kan for å forhindre spredning av smitte, forteller Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Det er kandidatene som får timen sin strøket, som vil stå øverst på prioriteringslisten. Noen vil da oppleve lenger ventetid med smitteverntiltakene som er innført.

– Vi skjønner at det er mange som vil ta teoriprøven og oppkjøring så fort som mulig og at det kan være fristende å se seg om etter muligheter lenger unna, sier Dreyer.

