Slik skal Oslo gjenåpnes

Oslo jobber nå med en gjenåpningsplan, sa byrådslederen da han onsdag holdt en redegjørelse for bystyret om koronasituasjonen.

– På et vis kan det framstå litt absurd å snakke om gjenåpning når vi har det høyeste smittetallet noensinne. Så lenge situasjonen er slik den er nå, er det selvfølgelig uaktuelt å gjøre større lettelser i tiltakene, sa Johansen.

– Men pandemien har lært oss at det faktisk er mer krevende å lette på tiltak enn å innføre dem.

Vil masseteste

Særlig to ting blir sentrale i gjenåpningsplanen, ifølge byrådslederen: testing og vaksinering.

Johansen viste til at Oslo allerede ligger på sitt høyeste testnivå noensinne. De to siste ukene er det gjennomført i underkant av 50.000 tester i uka, noe som betyr at rundt 7 prosent av befolkningen i byen er blitt testet.

Håpet er nå å teste langt flere framover.

– Vi ønsker å starte med screening av skoleelever, lærere og bygningsarbeidere samt helsepersonell som ikke er vaksinert, sa Johansen i redegjørelsen.

I tillegg ønsker byrådet å øke den generelle testkapasiteten, slik at 9 prosent av befolkningen – rundt 62.000 – kan testes i uka.

Samlet kan det da bli snakk om over 230.000 tester i uka, ifølge Johansen.

Avhengig av staten

Men massetestingen kan ikke komme i gang uten at staten gjør sitt, understreket byrådslederen.

En viktig flaskehals er sprengt kapasitet for analysering av tester. Laboratoriekapasiteten er et statlig ansvar.

I tillegg trengs det regelendringer for å gjøre det mulig å masseteste uten å binde opp helsepersonell.

– Oslo kommune er klar til å gjøre vår del av jobben. Men skal vi komme i gang med testing i denne skalaen, er vi helt avhengig av regelendringer fra staten, sa Johansen.

Vaksinering

Når det kommer til vaksineringen, er det leveransene til Norge gjennom samarbeidet med EU som avgjør tempoet.

De fleste over 85 år i Oslo er nå fullvaksinert.

Kommunen er i gang med vaksineringen av aldersgruppen 75–84 år og nærmer seg slutten på denne gruppen.

Neste gruppe blir folk i alderen 65–74 år. Det er cirka 50.000 innbyggere, ifølge Johansen. I tillegg skal yngre innbyggere i risikogruppene vaksineres.

Smitterekord

Men gjenåpningen må uansett vente. Smitten er seksdoblet siden starten av januar og ligger nå på sitt høyeste nivå i Oslo noensinne.

– Vi står nå midt i den tredje smittebølgen. Samtidig håndterer vi en veldig annerledes situasjon enn tidligere. Nesten all smitten i Oslo er nå med mutert virus. Det har endret spillereglene, påpekte Johansen.

I redegjørelsen for bystyret forsvarte han byrådets beslutning om å stenge ungdomsskolene og videregående skoler, samt 5.–7. trinn i de hardest rammede bydelene.

Ifølge Johansen viser smittesporingen at så mye som 30–40 prosent av smitten blant yngre kan spores tilbake til barnehage og skole.

– Å innføre hjemmeskole for så mange elever i Oslo-skolen er drastisk. Samtidig er det liten tvil om at det nå var nødvendig å ta kraftfulle grep for å få ned smitten blant barn og unge. Smitten har økt kraftig blant de yngre aldersgruppene, sa han.

– Smittetrykket er nå så høyt blant barn og unge at det er helt nødvendig.

