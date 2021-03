Se og Hør frikjent i PFU etter Mads Hansen-klage

innenriks

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det ikke var et brudd på Vær varsom-plakaten da Se og Hør publiserte en sak om Mads Hansen i desember i fjor.

Det kom fram da PFU hadde sitt møte onsdag, skriver flere medier – deriblant Nettavisen.

Hansen hadde flere ganger takket nei til å stille til intervju, men ukebladet lagde sin sak basert på et NRK-intervju og Hansens egen bok.

Hansen mener seg feilsitert fra NRK-intervjuet, at ukebladet publiserte bilde av huset hans uten at han visste det, og at han ikke fikk mulighet til å kommentere saken før den sto på trykk.

Se og Hør avviste alle klagepunktene – og nå har PFU gitt ukebladet medhold.

– Da konkluderer vi med at vi etter en samlet vurdering finner at dette ikke er et brudd på Vær varsom-plakaten, sa PFU-medlem Stein Bjøntegård, som ledet behandlingen av klagen.

Mads Hansen sier til Kampanje at han ikke er overrasket over PFU-kjennelsen.

– Nei, jeg er ikke det. Det har vært poenget mitt. Det at noe er innafor juridisk, betyr på ingen måte at det er innafor moralsk eller etisk. Det er dette et ytterligere bevis på, sier Hansen.

