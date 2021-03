Nye råd åpner for munnbind i videregående skole

innenriks

I den nye veilederen kommer regjeringen med flere innstramminger i smittevernregimet for de videregående skolene.

En viktig endring er at det nå åpnes for bruk av munnbind som et ekstra smitteverntiltak, spesielt i kommuner der smittetrykket er høyt.

– Vi anbefaler det ikke i selve undervisningssituasjonen, for vi mener det skal være mulig å holde avstand i klasserommet. Men for eksempel når du beveger deg fra ett rom til et annet, eller hvis du oppholder deg i fellesarealer, når du kommer til skolen eller skal gå hjem. Det er situasjoner hvor det kan være fornuftig å bruke munnbind, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

Hun understreker at det er fullt mulig å bruke munnbind i klasserommet også.

– Men vi mener at det ikke er nødvendig, sier hun og viser til at man i et klasserom har bedre oversikt over hvem som er nærkontakter til de som blir syke.

Bruk av munnbind skal være frivillig, og de bør deles ut gratis. Munnbind skal ikke være et alternativ til avstand.

Revidert trafikklyssystem

Fram til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående, men med den nye veilederen har videregående skole fått en egen veileder.

Det er Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som har utformet veilederen.

Trafikklyssystemet med grønt, gult, og rødt tiltaksnivå bevares, men det innføres strengere retningslinjer på rødt nivå.

Antall kontakter elevene har i løpet av en uke, bør på rødt nivå halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis i halve klasser.

Melby vedgår at det i praksis vil bety mer hjemmeskole.

Men den nye veilederen gir også en strammere definisjon hva som er nærkontakt. Det håper Melby skal føre til mindre karantene.

– Det vi har sett, er at hvis én elev i en klasse blir syk, så er det veldig mange i en klasse som blir definert som nærkontakter og må ut i karantene. Det vi sier nå, er at du må ha vært innenfor 2 meter fra den eleven i mer enn 15 minutter for å være nærkontakt, sier statsråden.

Det betyr at det ikke er nok å være i samme klasserom.

– Det er bare de som har sittet ved siden av den syke eleven, som blir nærkontakter.

Ny virkelighet

De nye reglene er en direkte konsekvens av den mer smittsomme engelske virusvarianten. Før den nye virusvarianten kom til Norge, var det få store smitteutbrudd på skolene.

– Men nå har vi hatt veldig mange flere utbrudd. Det viser at reglene ikke fungerer, og da må vi stramme inn, sier kunnskapsministeren.

Torsdag legger hun også fram nye veiledere for barnehager, grunnskole og ungdomsskolen. Der er det ifølge Melby de samme hovedgrepene som vil gå igjen.

Men det er ikke aktuelt med munnbind i barnehagene, bekrefter hun.

