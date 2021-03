EOS-utvalget kritiserer PST for informasjonsutveksling om fengslet nordmann

innenriks

Nordmannen satt fengslet i et land der det er risiko for at menneskerettighetene ikke blir respektert, skriver EOS-utvalget i årsmeldingen som ble digitalt overlevert til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen av utvalgsleder Svein Grønnem onsdag.

Informasjonsutvekslingen skjedde blant annet fordi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) selv etterforsket vedkommende. PST hadde vurdert i sitt interne risikovurderingsskjema at det var lite sannsynlig at informasjonsdelingen ville få negative konsekvenser for personen, siden han allerede satt fengslet da delingen skjedde.

Det er ikke EOS-utvalget enig i. De mener risikovurderingsskjemaet ikke synliggjorde at PST hadde gjort en helhetlig vurdering, som var nødvendig nettopp fordi personen satt fengslet.

Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling får kritikk, for lang saksbehandlingstid og manglende innsyn i ulike klareringssaker.

