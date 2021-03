Virke ber om to strakstiltak etter nasjonal innstramming

innenriks

– Vi har forståelse for at det er behov for å få smitten under kontroll. Slike raske nedstenginger påvirker likevel mange virksomheter, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke mener tiltakene understreker behovet for gode sikkerhetsnett. De ber om at det innføres to strakstiltak:

* Virksomhetene må kompenseres for mer av permitteringskostnadene for første arbeidsgiverperiode.

* Virksomhetene må få lavere rente og forlenget nedbetalingsperiode for utsatte skatter og avgifter.

(©NTB)