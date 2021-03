innenriks

72 prosent svarer i Ipsos sin undersøkelse for Gjensidige at de holder seg hjemme i påsken, mens 26 prosent skal på hytta. 3 prosent av ungdommen, og like mange i gruppen med høyest inntekt, planlegger å dra utenlands.

– Ut fra myndighetenes anbefalinger er det litt rart at en god del velger å dra til utlandet, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige, og legger til at tallene viser at dette gjelder rundt 40.000 nordmenn.

