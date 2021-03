innenriks

– Vi er veldig på vakt. Det har vært utbrudd i flere nabokommuner. Over tid har jeg vært bekymret for at bergenserne tar ting mindre på alvor. Vi har sett flere fester i helgene, sier hun til Bergens Tidende.

– At avstandsregelen nå øker til to meter, og at man kun kan ha to gjester på besøk, håper jeg er en tydelig melding til dem som ønsker å ha fest, sier Husa til Bergensavisen.

