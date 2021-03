innenriks

Etter at det ble kjent at ytterligere to dødsfall i Norge knyttes til granskningen av AstraZeneca-vaksinen, svarer 53 prosent av de spurte i Respons sin undersøkelse for VG at de er skeptiske til å ta vaksinen.

34 prosent sier at det ikke påvirker deres holdning til vaksinen.

9 prosent sier at de er blitt mer skeptiske til å ta koronavaksine generelt, men det er ingen signifikant økning fra før til etter helgen.

